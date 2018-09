Furto in abitazione: ladri acrobati derubano coppia di 80enni

Topi d'appartamento in azione nella notte tra martedì e mercoledì in strada Sant'Antonino. Le vittime, una coppia di anziani ultraottantenni, si sono accorti verso le 22:30 che la camera da letto era stata messa a soqquadro dai ladri che hanno sottratto un anello, un orologio giallo con perla, uno di brillanti e delle file di perle in gancio in oro per un totale di circa 3000 euro di valore.

La coppia ha trovato la porta del bagno chiusa dall'interno e ha avvisato la polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, l'hanno aperta con un passepartout constatando che i ladri erano entrati e usciti dalla finestra che dà sul ballatoio.