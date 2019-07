Cronaca Centro Storico / Contra Pescaria

Furto in pieno giorno alla gioielleria: ladri si dileguano con migliaia di euro di bottino

E' successo mercoledì mattina, a Vicenza, in contrà Pescaria. Una giovane donna ha aspettato che il titolare si allontanasse dal bancone per una riparazione per arraffare diversi orologi da una vetrina. La donna avrebbe agito con l'aiuto di alcuni complici