Furto di gasolio in cantiere, ladri incastrati da "un'insolita" scia di carburante

Rubano gasolio da una macchina operatrice per riempire il serbatoio del camper. E' quanto successo sabato sera a Marano Vicentino. Durante il consueto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori a Marano Vicentino, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, ha notato un'insolita scia di gasolio nei pressi di un camper in sosta.

Chiesto il supporto di una pattuglia del limitrofo Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene, gli agenti hanno accertato anche altre tracce di gasolio nel cantiere dove era parcheggiata una macchina operatrice. Da un'ispezione del mezzo veniva appuarto che il tappo del serbatoio era svitato e all'interno vi era pochissimo gasolio.

Messi alle strette, uno degli occupanti il camper confessava di aver appena asportato il gasolio mezzo presente nel cantiere. Dopo qualche tentennamento veniva consegnata una tanica contenente circa 25 litri di gasolio nonché il tubo in plastica utilizzato per trasbordare il liquido dal serbatoio del mezzo.

In considerazione di ciò un 40enne residente nell'Alto Vicentino è stato denunciato per furto. Sono in corso ulteriori indagini nei confronti degli altri tre occupanti il mezzo al fine di accertare l'eventuale concorso nell'attività criminosa.