Rubano gasolio da un camion, incastrati da un operaio: in casa avevano 135 litri di carburante

Li ha sorpresi mentre stavano trafugando del gasolio da un camion e ha chiamato la polizia che ha rintracciato e denunciato i malviventi i quali avevano nel garage di casa taniche contenenti ben 135 litri di carburante. I ladri sono stati incastrati da un operaio di origini ghanese che, tornando a casa dal lavoro verso le 20 di lunedì, ha notato tre individui in via Corelli che stavano armeggiando con un tubo di plastica e delle taniche.

L'operaio ha chiamato la questura e sul posto è arrivata una volante, mentre un'altra si è recata all'indirizzo dei malviventi al quale gli agenti sono risaliti grazie al numero di targa dell'auto usata per il furto. La seconda pattuglia, arrivata in Strada Padana verso Verona, ha trovato un uomo di 53 anni assieme a una donna di 48 anni. All'interno del garage della loro casa c'erano 5 taniche mentre un'altra si trovava nella vettura. In totale 135 litri di gasolio.

I due, messi alle strette, si sono giustificati dicendo che il gasolio era un "regalo" del camionista. Infatti, poco dopo, è arrivato un terzo uomo, senza documenti e in stato di alterazione alcolica, che affermava di essere lui il conducente del camion, fornendo false generalità agli agenti. I tre, tutti di origine rumena, sono stati tutti denunciati.