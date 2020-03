Gasolio gratis per un anno a spese della ditta: denunciato dipendente "infedele"

Aveva trovato uno stratagemma per procurarsi il gasolio senza sborsare un centesimo, ma di fatto derubando i suoi datori di lavoro. Per questo un 39enne di origine romena deve ora rispondere dell'accusa di furto.

La vicenda è gradualmente emersa a partire dalla fine dello scorso anno, quando i titolari della ditta Pellanda Autotrasporti con sede a Fontaniva hanno notato un insolito aumento delle forniture di gasolio a uno dei mezzi aziendali. Un camion in particolare si riforniva con molta più frequenza degli altri, utilizzando una quantità di carburante superiore a quella necessaria per coprire gli itinerari da percorrere per lavoro. Per questo motivo la ditta si è rivolta ai carabinieri di Cittadella che hanno avviato un'indagine.

Punto di partenza è stato il fatto che i veicoli aziendali si riforniscono da una cisterna di proprietà della Pellanda, a cui i diversi autisti hanno accesso grazie a una chiave magnetica. Il camion in questione era assegnato al 39enne M.V.P., originario della Romania ma residente a Camisano Vicentino (Vicenza), lo stesso a eseguire i rifornimenti. Gli accertamenti si sono dunque concentrati su di lui, dimostrando come l'uomo tra gennaio e dicembre 2019 fosse riuscito a impossessarsi di circa mille litri di gasolio.

Il romeno riforniva il camion alla cisterna usando la sua chiave magnetica ma anche facendosi prestare con delle scuse quelle di altri ignari colleghi che in buona fede lo assecondavano. Riempito il serbatoio, vi prelevava una parte del carburante che teneva per sé, rendendo dunque necessari rifornimenti più frequenti. Gli inquirenti stimano che abbia intascato gasolio per circa 1.400 euro, che gli è valso una denuncia recapitatagli giovedì mattina.

fonte Padovaoggi