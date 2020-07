Derubata di 10mila euro, orologi e vestiti: un colpo degno di Lupin, il ladro è il fidanzato

Nella tarda serata di venerdì i carabinieri sono intervenuti all'hotel Verdi di Vicenza per la segnalazione di un furto.

La vittima, una 37enne romena, residente in città, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo essersi resa conto che il fidanzato, un 33enne suo connazionale, con la quale condivideva una stanza della struttura ricettiva di via Lanza, le aveva sottratto i 10mila euro in contanti che teneva nella cassaforte nonché vestiti ed orologi di sua proprietà.

Il fidanzato al momento risulterebbe irreperibile. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.