Saccheggiata l'azienda vitivinicola: via 16mila bottiglie di prosecco

Hanno fatto "scorta" di prosecco di fascia di fascia di prezzo bassa, circa tre euro alla bottiglia, saccheggiando la Enoitalia di via del Lavoro, località Fracanzana a Montebello Vicentino. Il maxi colpo di 16mila bottiglie di vino, per un valore di circa 45mila euro, destinate alla catena di supermercai Lidl, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Valdagno, al comando del capitano Mauro Maronese, i ladri sono entrati in azione poco dopo mezzanotte forzando il cancello di entrata dell'azienda e caricando poi le casse di vino su un camion. Si presume che i malviventi abbiano concluso il colpo in non meno di tre ore per poi andarsene indisturbati.

Il furto è stato scoperto solo lunedì mattina ed è scattata la denuncia ai militari i quali stanno indagando anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza.