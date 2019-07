Scassina la cassetta delle offerte e ruba i piattini dell'Eucarestia: arrestato 36enne

È entrato in chiesa per rubare le offerte ma non ha trovato nulla e quindi ha fatto incetta dei piattini dove il sacerdote pone l'ostia per il rito dell'Eucarestia. È la ricostruzione dei carabinieri del furto avvenuto nella serata di ieri a Rosà, all'interno del duomo di sant'Antonio Abate. I militari hanno arrestato in flagranza di reato Cristian Bordignon, 36 anni senza fissa dimora e pruripregiudicato per reati contro il pratrimonio e la persona.

Gli uomini dell'Arma, avvisati da un cittadino, sono arrivati sul posto e lo hanno fermato dopo che l'uomo aveva guadagnato l'accesso all'interno della chiesa e scassinato un mobile adibito a raccolta offerte. Non trovando nulla, ha quindi deciso di asportare oggetti presenti sull'altare. Dopo aver passato la notte in cella di sicurezza, il 36enne mercoledì mattina comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima.