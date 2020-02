Entrano in gioielleria con la scusa di vedere dei preziosi ma arraffano dei diamanti

Due donne, nel pomeriggio di venerdì, sono entrate alla gioielleria Dalla Rocca di via XX settembre, a Camisano Vicentino chiedendo di vedere dei preziosi.

In realtà era un modo per distrarre il gioielliere, arraffare due diamanti e darsi alla fuga con i preziosi. Subito dopo l'accaduto, il gioielliere ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari stanno ora indagando per risalire all'identità delle due ladre.