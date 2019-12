Furto di cosmetici al supermercato: tre denunciati 

Intervento di una pattuglia della squadra volante poco dopo le 17 di sabato presso il supermercato PAM di viale Trento, per un tentato furto in concorso di prodotti cosmetici per un valore superiore a 220 euro. I ladri avevano staccato la placca anti taccheggio con una forbice, nascondendo poi la merce sotto ai vestiti e tentando la fuga.

Seguiti a vista da personale addetto alla vigilanza interna, i malviventi sono stati bloccati nei pressi dell’uscita e assieme al direttore, invitati ad esibire quanto rubato. Gli agenti hanno indagato tre persone: due donne moldave di nascita e romene di cittadinanza, assieme a un uomo di nazionalità moldava. Si tratta di T.O. di 32 anni, residente a Vicenza, senza precedenti; C.M. anch’essa di 32 anni, residente a Vicenza, con precedenti contro il patrimonio – a suo carico gli è stata sequestrata la forbice da elettricista; K.V. 57 anni senza fissa dimora, senza precedenti, non in regola con il soggiorno e quindi denunciato per clandestinità.