Furto di bicicletta, senza fissa dimora denunciato per ricettazione

La polizia locale ha recuperato una bicicletta rubata e denunciato per ricettazione un uomo, di nazionalità tunisina, di 39 anni, senza fissa dimora, a seguito della segnalazione del proprietario della bicicletta.

Ieri mattina, martedì 23 dicembre, una pattuglia della polizia locale stava percorrendo via Fabiani, in circoscrizione 3, dove è stata fermata da un cittadino che ha riferito di avere subito, nella notte, il furto di due biciclette, prelevate dal garage della sua abitazione.

Il cittadino aveva appena individuato la sua bicicletta condotta da un uomo al quale si era avvicinato per riaverla. Quest'ultimo, che ha consegnato la bici, si stava allontanando proprio nel momento in cui è sopraggiunta la pattuglia. Gli agenti hanno raggiunto l'uomo che ha ammesso di essere stato in sella alla bicicletta, ma non ha voluto fornire la sua provenienza e non ha consegnato i documenti perchè ne era privo.

E' stato quindi condotto al comando di contra' Soccorso Soccorsetto dove è stato fotosegnalato e denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione. T.T., di nazionalità tunisina, di 39 anni, senza fissa dimora, aveva già precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. A suo carico vi erano anche violazioni della normativa in materia di soggiorno degli stranieri.