Furto da 50mila euro in Duomo: via i gioielli della statua

Uno saccheggio pezzo dopo pezzo per giorni e giorni. È così che i ladri sono riusciti, da giugno fino a oggi, a rubare tutti i gioielli indossati dalla statua della Madonna col Bambino del Duomo di Asiago. Il furto, del valore di 50mila euro, è stato denunciato dal parroco Roberto Bonomo ai carabinieri solo nei giorni scorsi.

I gioielli, sottratti pian piano in modo che il saccheggio non fosse scoperto subito, erano ex-voto dei fedeli depositati in duomo per chiedere la grazia o per grazia ricevuta. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire agli autori anche se, come sottolinea il comandante dei carabinieri di Asiago Antonio Trenta: "Non essendoci telecamere non sarà facile risalire ai colpevoli". Colpevoli che, vista la modalità del furto, potrebbero essere assidui frequentatori della chiesa.