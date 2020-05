Ruba un computer e viene ripreso dalle telecamere: individuato in meno di mezz'ora

Martedì pomeriggio, alle 16.45, grazie alle telecamere di videosorveglianza, la polizia locale ha rintracciato in via Cattaneo l'autore del furto di un computer portatile avvenuto mezz'ora prima, alle 16.30, in corso Palladio. Il giovane, G.M., di 33 anni, croato, senza fissa dimora, è stato accompagnato dagli agenti al comando di contra' Soccorso Soccorsetto dove è stato denunciato a piede libero per furto.

Gli agenti hanno segnalato all'autorità giudiziaria la ragazza che camminava con lui, V.I., 28enne, residente in provincia di Lecce, anche lei senza fissa dimora, per non aver ottemperato al "foglio di via" dal territorio comunale di Vicenza emesso dal Questore.

Purtroppo non è stato possibile recuperare il pc, nonostante la tempestiva denuncia alla centrale operativa della polizia locale da parte del proprietario che lo aveva lasciato incustodito sul sedile anteriore dell'autocarro parcheggiato in corso Palladio. Subito dopo averlo rubato, il 33enne lo ha ceduto a una persona sconosciuta a Campo Marzo.