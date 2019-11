Furto al Compro Oro, coppia incastrata dalle telecamere

"Lavorano" in coppia e hanno messo a punto una serie di "tecniche" del furto collaudate ma non sempre infallibili. Per esempi, il colpo messo a segno ai danni di un imprenditore orafo alla fine di ottobre è costato a entrambi una denuncia, l'ennesima. Lui, K.H., 26enne ex stella del rugby indiano cresciuto a Montebello Vicentino e la sua compagna (pure lei di origine indiana) R.K, 32enne, hanno derubato un 56enne vicentino titolare della catena Oroingross" in via Prandina 11. La coppia è stata incastrata dalle immagini di videosorveglianza ed è scattata la denuncia per furto e violazione del foglio di via da Vicenza.

Il titolare del negozio, il quale ha sporto denuncia in questura qualche giorno fa, ha raccontato agli inquirenti che la coppia era entrata nel suo negozio per far valutare un anello. Mentre l'uomo, di stazza imponente, stava davanti agli esperti la donna si è messa a rovistare all'interno di un borsello lasciato incustodito sul bancone, sfilando dal portafogli 1500 euro e il porto d'armi del 56enne. Il derubato, poco dopo, è stato contattato sul servizio di Facebook Messenger da un uomo che aveva trovato il porto d'armi in via Quintino Sella. A quel punto ha controllato il portafogli e ha scoperto la scomparsa della somma di denaro.

Dopo aver controllato le immagini della videosorveglianza, nelle quali si vede la coppia in azione, si è recato in questura. I due indiani sono stati riconosciuti subito dalle forze dell'ordine in quanto responsabili di altri furti compiuti nei locali pubblici.