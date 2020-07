Saccheggiano il centro ricreativo e si dileguano in bici con la refurtiva: denunciati

Girano in bici con due casse acustiche, due bottiglie di vino e sette confezioni di caffè di cui non sanno fornire un'adeguata giustificazione: denuncianti per ricettazione in concorso due giovani ventenni.

La coppia di ragazzi, all'1.30 di martedì, sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Barbarano Mossano in via Cà Montanare e sottoposti a controllo di routine.

Dagli accertamenti svolti dai militari sulla merce che i giovani avevano appresso si è potuto appurare che era stata sottratta, la sera precedente, in un centro ricreativo di Nanto dove i militari avevano notato uno degli indagati che avvedutosi della loro presenza si dileguava velocemente.