Madre e figlia rubano una borsa da 20mila euro: incastrate dalle telecamere

Due ladre incastrate dalle telecamere di sorveglianza interne che hanno ripreso la scena del furto. Alle prime ore dell’alba di giovedì, i militari della stazione carabinieri di Bassano del Grappa, hanno dato esecuzione a due decreti di perquisizione emessi a carico di due donne. Si tratta di C. P. , 57enne residente a Castelfranco Veneto (TV) e C. P. , 24enne, residente a Castelfranco Veneto (TV), figlia di quest’ultima ed entrambe pregiudicate.

A seguito della denuncia presentata dalla sigora Katia Massa, titolare del pubblico esercizio “Le Tresor”, punto vendita di materiale griffato, in via Zaccaria Bricito a Bassano del Grappa, i militari hanno acquisito delle immagini dell’esercizio commerciale e di altri negozi del centro storico e analizzando il sistema di videosorveglianza cittadino.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

In questo modo hanno incastrato le due donne responsabili del furto di una borsa di coccodrillo rosso, marca “Louis Vuitton” del valore di circa 20 mila euro, ceduta in conto vendita da un signore di Vicenza, che a sua volta l’aveva ricevuta in eredità dalla defunta zia circa tre anni fa. Il manufatto raro e personalizzato è stato rinvenuto nel corso della perquisizione dei carabinieri a casa delle donne. La borsa recuperata si trova in sequestro presso questo il comando di Bassano del Grappa in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

Le due donne sono una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, specializzati nel commettere delitti di varia natura in danno di esercizi commerciali.