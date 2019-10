Furto alla “Birreria ai Buei”: ladro fermato da carabinieri in borghese

Intorno alle 5 del mattino, alcuni carabinieri in borghese, hanno notato un uomo che con cacciaviti e arnesi atti allo scasso tentava di forzare i serramenti del locale “Birreria ai Buei”, in via Schiavonetti a Bassano del Grappa.

Una volta riuscito a crearsi un varco, l'uomo si è introdotto nel locale ha sottratto il registratore di cassa ed è salito a bordo della propria autovettura, parcheggiata nelle vicinzanze allontanandosi poi in maniera celere. I militari si sono quindi messi all'inseguimento dell'uomo che, poco dopo, grazie anche ad una Gazzella della Sezione Radiomobile, sono riusciti a fermare l'uomo.

Messo sotto torchio dai carabinieri, il ladro ha negato ogni accusa anche quando, nella propria auto veniva rinvenuto il registratore di cassa, con all’interno i soldi lasciati dal titolare alla chiusura. Nell’automobile, venivano rinvenuti anche gli attrezzi utilizzati per forzare la porta d’ingresso del locale. Elementi che hanno portato all'arresto per furto di Eros Bizzotto, bassanese 35enne, pregiudicato per stupefacenti e reati contro il patrimonio.