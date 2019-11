Noleggiano bici elettriche e poi spariscono nel nulla, ladri smascherati

Hanno noleggiato tre bici elettriche in una ditta di rivendita e noleggio di cicli a Treviso, e poi sono spariti nel nulla con i mezzi. Dopo una lunga e complessa indagine, effettuata in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale della polizia, gli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno identificato e denunciato per appropriazione indebita due cittadini rumeni, V.A. di 28 anni e C.A.L. di 19 anni. Due uomini che non erano nuovi alla cosa dal momento che nel corso dell’indagine è emerso che gli stessi si erano già resi autori di analoghi episodi in danno di ditte di Levico Terme (Trento) e Bassano del Grappa.

Gli autori, dopo essersi presentati al telefono con un’utenza rumena, come rappresentanti di una importante azienda operante nel settore turistico alberghiero ed aver chiesto la disponibilità per il noleggio di tre bici elettriche, si sono presentati presso la ditta di noleggio, ritirando dopo aver presentato un documento di identità, tre fiammanti mountain bike elettriche complete di tutti gli accessori (caschi, carica batterie, lucchetti con catena di sicurezza, fanali a led, spray gonfia e ripara) del valore complessivo di circa 9.500,00 euro.

Dopo il ritiro dei cicli, il dipendente della ditta, che nel frattempo si era accorto che i due giovani avevano lasciato sul bancone le chiavi per l’apertura del vano batteria necessarie per poter effettuare la ricarica, li ha ricontattati ma questi, avendo già realizzato il loro piano lo hanno ringraziato, riferendo che per l’eventuale ricarica avrebbero ovviato in qualche modo. Al termine dei giorni stabiliti per il noleggio, non vedendo la riconsegna delle bici, al titolare non è rimasto altro che sporgere denuncia.

