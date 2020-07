Ruba una bici elettrica sotto i portici, passante segnala il furto: interviene la Locale

Nella serata di martedì 30 giugno, in seguito a una segnalazione di un cittadino, una pattuglia della Polizia locale è intervenuta in viale Eretenio, dove ha raggiunto e poi fermato un uomo a bordo di una bici che aveva appena rubato sotto i portici in corrispondenza della Casa di cura Eretenia.

L'uomo, 27enne, privo di documenti e senza fissa dimora, ha ammesso il furto e consegnato spontaneamente agli agenti la bicicletta elettrica pieghevole. Successivamente è stato accompagnato al Comando in contra' Soccorso Soccorsetto per l'identificazione tramite fotosegnalamento e segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La bicicletta, di marca Askoll del valore di circa 1.500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.