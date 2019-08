Parcheggia la sua e-bike ma al suo ritorno non la ritrova più: ladro fermato in zona stazione

Ha parcheggiato la sua e-bike al park "Ex Nordera" con tanto di lucchetto ma al suo ritorno non c'era più. E' quanto successo nei giorni scorsi ad una signora 59enne di Villaverla. La donna, resasi conto dell'accaduto, si è rivolta agli agenti del Consorzio di Polizia locale di Thiene ai quali ha fornito "l'identikit" del suo mezzo del valore di 2mila euro.

Ecco che un agente del Nucleo Tutela Ordine e Decoro Urbano intercettava, nell'ingresso del piazzale antistante la Stazione ferroviaria di Thiene, ha notato un ragazzo che pedalava affannosamente a bordo di un velocipede con caratteristiche corrispondenti con quello rubato pochi minuti prima.

Il giovane, alla vista dell'agente ha cercato di aumentare l'andatura al fine di far perdere le sue tracce ma è stato fermato poco dopo. Il ragazzo ha dichiarato all'agente che lo stava controllando che la bici era stata da lui comprata pochi minuti prima in via San Rocco, a Thiene, per 30 euro ma, risultando poco credibile la versione dei fatti fornita, il ragazzo identificato in I.R. 31enne di origine serbe ma residente a Marano Vicentino è stato accompagnato al Comando dove è denunciato per il furto aggravato della bicicletta. Il 31enne è stato incastrato anche dai filmati di videosorveglianza posti nella zona. La e-bike è stata quindi restituita alla proprietaria.