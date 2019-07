Furto di bici, preso il ladro grazie a due minorenni "detective"

Alle 15 circa di mercoledì 17 luglio 2019 la pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, in servizio a Thiene, nei pressi della stazione ferroviaria, notava A.F., uomo di 41 anni di nazionalità ghanese, persona già nota alle forze dell'ordine, intento a fotografare la bicicletta di cui era alla guida.

Nel frattempo che la pattuglia si avvicinava all'uomo, due ragazzi di 12 e 13 anni chiedevano l'ausilio degli agenti dicendo che l'uomo era in possesso della bicicletta di uno di loro. Il dodicenne era andato a trovare l'amico e aveva lasciato per pochi minuti la bici fuori dall'abitazione in Via Carlo del Prete.

Quando si sono accorti che la bici era sparita, si sono messi a cercarla e hanno trovato l'uomo che stava pedalando verso la stazione dei treni ed hanno chiamato il 112. L'uomo A. F. veniva accompagnato presso il comando della polizia locale per l'identificazione e denunciato per ricettazione alla Procura della Repubblica di Vicenza. La bicicletta è stata restituita al dodicenne alla presenza dei genitori.