Trovato in possesso di una bici rubata: denunciato 33enne

I carabinieri di Vicenza, nel tardo pomeriggio martedì hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, K.F 33enne di nazionalità senegalese, senza fissa dimora. La richiesta di intervento al 112 è pervenuta da parte di un 26enne residente in città che, percorrendo viale Verona, ha notato un individuo a bordo della sua bicicletta sottrattagli il giorno procedente.

I militari dell’Arma, prontamente intervenuti, hanno individuato il soggetto in viale Verona. La bicicletta dopo il riconoscimento, è stata restituita al proprietario che ne aveva denunciato il furto il giorno stesso presso la Polizia Locale del capoluogo. L’extracomunitario, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato a piede libero.