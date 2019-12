Maxi furto in azienda: asportato materiale elettrico per 80mila euro

Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre scorso, alcuni malviventi dopo aver forzato il cancello d’ingressodella Bdf spa di Vicenza, si sono introdotti nel cortile sottraendo, da un cassone, tre contenitori sigillati contenenti varie schede e componenti elettronici, per un valore di circa 80mila euro; danno non coperto da assicurazione.

I Carabinieri della stazione di Vicenza, in collaborazione con i colleghi del Norm della Compagnia, stanno conducendo indagini sul furto. I militari stanno verificando ogni possibile indizio per tentare di individuare i responsabili, non ultimo le immagini di telecamere presenti in via dell’Oreficeria, dove ha sede l'azienda