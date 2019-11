Baule militare della Seconda guerra mondiale rubato e rimesso in vendita al mercatino

I carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, martedì mattina hanno denunciato per ricettazione, F.M. 69enne residente ad Orgiano.

L’intervento al 112 è stato richiesto da un 71enne residente a Minerbe (Verona) che, recatosi domenica a Noventa Vicentina in occasione dell’evento “Mercatino delle cose del passato”, ha notato sulla bancarella del 69enne un baule militare risalente alla Seconda Guerra Mondiale, che riconosceva come quello che gli era stato sottratto in occasione di un furto verificatosi nella propria abitazione lo scorso mese di luglio.



I militari della locale Stazione sentite le parti ed eseguiti ulteriori accertamenti, hanno appurato che l’oggetto era quello del furto subito, motivo per il quale hanno provveduto alla restituzione del 71enne. Il commerciante è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, a conclusione delle quali è stato rimesso in libertà.