Colpo in banca nella notte: indagini dei carabinieri in corso

L'allarme è scattato ma i banditi sono stati talmente veloci da portar via la cassetta utilizzata dagli impiegati per le operazioni di sportello e svanire nel nulla. L'importo trafugato verso le 3:30 della notte di domenica alla Banca San Giorgio e Valle dell'Agno in via Piazza Marconi a Sandrigo è ancora in corso di quantificazione e nel frattempo i carabinieri stanno lavorando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza in cerca di una pista utili per risalire ai responsabili.

I ladri sono entrati forzando una porta antipanico, quella che ha fatto scattare l'allarme. Dopo poco in piazza è arrivata una pattuglia dei militari ma i malviventi erano già fuggiti con il cash-dispenser. Sul posto, per le indagini del caso, oltre ai militari della Stazione Carabinieri di Sandrigo si recavano quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Thiene.