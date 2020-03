Scassano l'auto in sosta e rubano le mascherine all'interno

Furto di mascherine da protezione da autovettura in sosta nella notte tra martedì e mercoledì. Nella mattinata del 17 marzo 2020 presso la stazione carabinieri di Vicenza, una 31enne di nazionalità ucraina residente a Thiene ha denunciato il furto aggravato verificatosi nottetempo nella propria autovettura lasciata in sosta in via Muttoni a Vicenza.

Ignoti, dopo aver scassinato la serratura dell'auto, hanno rubato 10 mascherine tipo FFP2, utilizzate dalla donna per la sua attività di badante, oltre ad altri oggetti di poco conto. Indagini in corso da parte dei militari per risalire all’individuazione degli autori.