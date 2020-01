Lascia l'auto accesa mentre entra dal panettiere, quando esce si trova a piedi

E' costato caro il pit stop dal panettiere ad un 45enne di Arcugnano.

L'uomo, luneì mattina si è fermato ad un panificio in viale Sant'Agostino, a Vicenza, per prendere la colazione. Ha lasciato l'auto in sosta, a motore acceso, convinto di fare veloce ma quando è uscito dal panificio con la brioche in mano la sua auto non c'era più.

Qualche individuo aveva approfittato della sua "leggerezza" per arraffare la sua auto. L'uomo ha sporto denuncia alla polizia.