Viola il Dpcm e gli rubano l'auto: ladri incastrati dalle telecamere, multato anche il proprietario

Nel primo pomeriggio di sabato, un 47enne di Velo d'Astico, si è presentato al comando di Polizia locale nordest vicentino di Theine denunciando il furto della propria autovettura Renault, avvenuto poco prima in corso Garibaldi di Thiene. In particolare raccontava agli agenti di essersi recato a Thiene per acquistare sigarette e andare in farmacia, di avere pertanto parcheggiato la propria autovettura in corso Garibaldi lasciandola aperta e con una copia della chiave elettronica sbadatamente lasciata nell'abitacolo.

Grazie al sistema di videosorveglianza presente nella zona, gli agenti hanno accertando che alle 14:30 di sabato due persone si erano introdotte nell'autovettura,rubandola.

Le immagini del furto sono state diramate alle pattuglie in servizio ed i soggetti sono stati immediatamente riconosciuti dagli agenti. Si tratta di R.M., 30enne, e di P.B., 36enne, entrambi stranieri ma domiciliati a Cornedo Vicentino, psanzionati er violazione delle norme anti COVID 19, in quanto alle ore 13:40 dello stesso giorno al "Parco del Donatore" di Thiene.

Dall'esame dei varchi elettronici, è stato quindi appurato che l'auto rubata era transitata per Marano, fino a raggiungere Cornedo. Con l'aiuto di una pattuglia del Consorzio di Polizia locale "Valle Agno", alle 17 di sabato gli agenti del Consorzio di Polizia locale "Nordest Vicentino" hanno rinvenuto l'auto, che nel frattempo era stata abbandonata in una pubblica via di Cornedo, recuperandola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In aggiunta alla sanzione amministrativa per violazione delle norme anti COVID 19, R.M. e P.B. sono stati denunciati per furto di autovettura, nonchè proposti alla Questura di Vicenza per il Foglio di Via da Thiene. Anche il proprietario dell'autovettura è stato sanzionato per violazione delle norme anti COVID 19, avendo fornito giustificazioni inaccettabili vista la distanza tra Velo e Thiene.