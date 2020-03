Auto in sosta: finestrini spaccati anche con il coprifuoco

Martedì sera verso le 21.00 a Vicenza, quartiere piscine, un residente ha visto un soggetto in bicicletta, vestito di scuro, con berrettino con frontino tipo baseball, aggirarsi in modo sospetto tra le auto in sosta, per poi allontanarsi frettolosamente.

Sceso in strada a controllare, il cittadino ha constatato che una Golf, regolarmente parcheggiata, aveva il vetro infranto, della portiera anteriore lato passeggero, e l’abitacolo apparentemente rovistato.

La volante della polizia, intervenuta sul posto, è risalita alla proprietaria dal numero di targa. La donna, contattata ed avvisata, ha riferito di essere impossibilitata in quel momento a recarsi sul posto per la verifica ed è stata quindi invitata a presentare l’eventuale denuncia.