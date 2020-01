Ruba un'auto ad un dipendente della casa di riposo, ladro arrestato a Milano

I fatti si riferiscono ai primi di dicembre. La vittima si era recata in caserma per raccontare quanto accaduto e grazie alle indagini dei carabinieri il predone, sul quale gravava un foglio obbligatorio di Via da Bassano è stato raggiunto da un ordine di carcerazione