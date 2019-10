Borseggiatori in viale Eretenio: ennesimo furto ai danni di un'anziana

Un altro furto ai danni di una persona anziana nella zona di viale Eretenio, a due passi da Campo Marzo, dopo la donna rapinata e minacciata con una siringa e lo scippo in contrà Mure Pallamaio.

Verso le 10 di martedì, in contrà Carpagnon, una ragazza si è avvicinata a una pensionata 73enne che stava per aprire il portone di casa. La giovane ha approfittato della situazione per rubare la borsetta all'anziana e scappare. Alcuni clienti del bar di fronte hanno cercato di bloccare la ladra che, prima di darsela a gambe, ha preso 250 euro dal portafogli della borsa gettando poi a terra quest'ultima.

La signora, visibilmente scossa, si è seduta al bar mentre il proprietario ha chiamato la polizia alla quale è stato fornita la descrizione della ladra. La giovane, verso le 17:30, è stata riconosciuta da un passante in piazza Duomo che ha avvisato il 112. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno identificato la scippatrice in una 21enne fiorentina, già colpita da un foglio di via, che è stata denunciata.