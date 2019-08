Furto dell'acqua pubblica per tagliare i costi in azienda: due arrestati

Forse volevano tagliare illegalmente i costi aziendali rubando un bene prezioso. Per questo avevano studiato a puntino un piano per sottrarre acqua pubblica da un idrante antincendio a bordo di una strada a Valderonchi, frazione di Gallio. La cosa è funzionata fino a che i carabinieri del gruppo Forestale di Vicenza non gli hanno colti con “le mani bagnate” e arrestati in flagranza di reato.

A finire in manette F.S., 55nne titolare di una malga e un suo dipendente, F.B. di 56 anni, entrambi di Gallio, che si erano allacciati all’idrante a mezzo di una manichetta professionale, collegata a 2 cisterne nascoste all’interno di un furgone. I due avevano forzato il dispositivo di apertura dell’idrante, utilizzando una pinza da idraulico e poi, con una precisione e una velocità data dalla pratica, avevano riempito le cisterne.

I carabinieri, che erano sulle loro tracce dopo svariate segnalazioni, avevano verificato che l’idrante era collegato direttamente alla rete idrica comunale e hanno immortalato l’azione con prove fotografiche. La successiva perquisizione del furgone ha permesso ai militari di trovare una pompa elettromeccanica, utilizzata per il successivo scarico dell’acqua presso domicilio dei due uomini, che sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato, con il sequestro del veicolo, le tubazioni e le 2 cisterne, contenenti migliaia di litri d’acqua.

Uno due arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito agli arresti domiciliari.