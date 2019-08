Rientra e si trova i ladri in casa, malviventi si danno alla fuga: fermati grazie alla targa

Poco prima delle 19.30 di mercoledì, tre uomini, a bordo di un'auto hanno raggiunto viale Anconetta, a Vicenza, dove hanno messo a segno un furto in abitazione. Uno ha forzato l'ingresso e, una volta all'interno, ha sottratto una collana, un orologio ed un anello in oro.

In quel frangente però, il proprietario dell'abitazione ha fatto rientro a casa mettendo così in fuga il ladro che ha quindi raggiunto i complici a bordo dell'auto che era rimasta all'esterno dell'abitazione.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, allertati dalla vittima. Grazie alla prontezza e alla lucidità dell'uomo che è riuscito ad annotare il numero di targa della vetura, i militari hanno intercettato il veicolo lungo strada Postumia. Bloccati e perquisiti, i militari non hanno rinvenuto la refurtiva ma hanno comunque accompagnato i tre al comando provinciale.

I tre, A.B 38enne, C.B 36enne e G.G 21enne tutti di nazionalità rumena senza fissa dimora, sono stati denunciati per concorso in furto aggravato in abitazione.