Furto in abitazione, ladri incastrati dalle impronte: fermati due irregolari

Erano entrati in azione all’imbrunire approfittando della temporanea assenza dei proprietari di casa, una coppia di 57enni. Una volta infranta la finestra della porta principale d’ingresso, erano entrati e dopo aver rovistato le stanze avevano razziato: un apparecchio acustico dal valore di 2 mila euro, monili in oro e 4 mila euro in contanti.

I rilievi effettuati sul posto dai militari del Nucleo Operativo avevano però consentito di recuperare alcune impronte lasciate dagli autori del reato che, una volta elaborate dalla Sezione Investigazioni Scientifiche di Verona, sono risultate appartenere a due cittadini albanesi.

I miliari del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Thiene sono risaliti ai due predoni grazie alla collaborazione con il SIS di Verona che ha consentito di identificare, con i rilievi delle impronte dattiloscopiche, K.A. di 29 anni e M.A. di anni 23 pregiudicati di origine albanese, irregolari sul territorio nazionale. La loro posizione è al vaglio della Procura di Vicenza che gli ha contestato il reato di furto aggravato in concorso.