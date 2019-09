Colpo al negozio di moto: bottino da 100mila euro 

Sono entrati durante la notte nel deposito della ditta Spidy, con sede in via Pompele a Sarego, spaccando la porta del magazzino. L'episodio è successo nella notte tra giovedì e venerdì, con un grosso danno economico per la specializzata nella produzione e riparazione di articoli professionali e tecnici per motociclisti.

All'interno i ladri hanno infatti rubato un centinaio di giacche marca Ducati, circa dieci paia di stivali da gara, trenta paia di guanti e tredici tute per un bottino che è stato quantificato in circa 100mila euro.

Indagini dei carabinieri della stazione di Lonigo in corso