Allarme furti e truffe in centro storico: caccia ai sospetti

Giovedì pomeriggio a Bassano mobilitazioni dei carabinieri della città in centro storico per le numerose segnalazioni di cittadini circa persone sospette che si aggiravano per le vie. I militari, temendo che potessero consumarsi furti o altro, hanno dato il via a un’attività immediata di ricerca sospetti e prevenzione.

Al comando sono pervenute anche segnalazioni di tentativi di truffe telefoniche. «Al momento non dovrebbero esserne state consumate grazie al pronto impiego di numerosi Carabinieri», specifica il comandante Adriano Fabio Castellari, che invita la cittadinanza di presentare subito denuncia anche se hanno subito solo tentativi di furto o di truffa.