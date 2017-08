Furti e rapine nel vicentino: sgominata una banda

Hanno colpito diverse volte sia nella provincia di Vicenza che in quella di Padova. Dopo otto mesi di indagine i carabinieri della città patavina hanno smantellato una associazione a delinquere dedita alla consumazione di reati contro il patrimonio.

In manette sono finiti 4 italiani di etnia siinti che da gennaio ad oggi avevano portato a segno diversi colpi tra le provincie di Padova e Vicenza.

Si tratta di C.S., 36enne di Arsiero, M.C., 42enne di Villa Del Conte (PD), C.M. 33enne di Bassano del Grappa e M.T., 36enne di San Giorgio in Bosco (PD), tutti domiciliati in campi nomadi. Tre di loro erano già sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per la rapina a danno della farmacia "Salviati" di Grumulo delle Abbadesse dell'8 marzo scorso. C.S. e M.T. sono stati associati alla casa circondariale di Vicenza gli altri due a quella di Padova.

I COLPI