Rolex, denaro, titoli di viaggio e arnesi da scasso al campo nomadi: due denunce

Due giovani di 24 e 23 anni, residenti a Torri di Quartesolo sono stati denunciati dai carabinieri di Mestrino (Padova) per furto aggravato, continuato in concorso.

La denuncia è scattata a seguito di una perquisizione, delegata dalla Procura della repubblica ai carabinieri, al campo nomadi di Torri di Quaresolo lo scorso 26 febbraio.

I due sono stati trovati in possesso di utensili da scasso, un Rolex e 1.200 euro in contanti. Materiale riconducibile quale refurtiva di vari furti, messi a segno il mese scorso, in aziende nella zona industriale di Veggiano.

Il 23enne è stato inoltre denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di 97 titoli di viaggio risultati oggetto di furto ai danni della società vicentina di trasporti commesso 3 ottobre 2019.