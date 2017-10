Furti in 80 case: presa la banda dei "Lupin della piazzola"

La trama è quella di un film decisamente avvincente. Certo non per i proprietari delle 80 case, da cui questa banda di “Lupin”, composta da tre rumeni, è riuscita a sottrarre denaro contante e preziosi (compresa una sciabola di un ufficiale dell'esercito) per quasi 20.000 euro da gennaio fino al 1 maggio 2017. Una strategia, quella dei tre malviventi, studiata nel minimo dettaglio e quasi impossibile da svelare.

La banda si muoveva con disinvoltura in diversi territori, oltre a Udine e Gorizia, anche nelle province di Vicenza, Venezia, Padova, Treviso, Verona, Brescia, Cremona, Pavia, Piacenza, Alessandria. In quest cittaà hanno di fatto hanno perpetrato i furti in abitazione o in attività commerciali. I criminali sarebbero ancora attiva sul territorio in particolare a Udine e Gorizia, Porpetto, Gonars e Bagnaria Arsa se non fosse per un piccolo errore commesso durante uno dei molteplici colpi.

Come agivano