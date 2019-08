Microcriminalità in centro storico: ritrovata bici rubata e sventato furto in auto

Il primo intervento ha portato alla denuncia per ricettazione di O.I, nigeriano di 23 anni senza fissa dimora, fermato dagli agenti in viale Roma mentre conduceva una bici rubata poco prima in contra' Cavour. Il secondo episodio si è verificato, invece, in contra' Porta Lupia dove M.M, italiano di 35 anni originario di Foggia ma di fatto senza fissa dimora, è stato pizzicato dagli agenti mentre stava tentando di rubare all'interno di un veicolo in sosta lungo una via.

Per quanto riguarda il primo episodio, venerdì 16 agosto verso le 15.30 in contra' Cavour due cittadini hanno parcheggiato le propri bici nelle apposite rastrelliere per andare a bere un caffè in centro. Tornati sul posto verso le 16.30 hanno scoperto che entrambe le biciclette erano state rubate, lasciando sulla rastrelliera la catena con cui erano state legate. La coppia, quindi, ha immediatamente esposto l'accaduto a una pattuglia della Polizia locale che stava passando in quel momento lungo corso Palladio e che ha diramato via radio, agli agenti presenti sul territorio, l'informazione, completa della descrizione dei mezzi.

La pattuglia presente nell'area di Campo Marzo ha riconosciuto immediatamente uno dei due velocipedi (una city bike Bemmex di colore blu elettrico) nella bici condotta da uno straniero che in quel momento stava percorrendo viale Roma. Il nigeriano, O.I., di 23 anni senza fissa dimora, è stato denunciato per ricettazione mentre la bici è stata restituita al legittimo proprietario che, nel frattempo, aveva formalizzato la denuncia al comando della polizia locale.

Il secondo episodio è accaduto, invece, domenica 18 agosto verso le 18.30 quando una pattuglia antidegrado, che in quel momento stava transitando in contra' Porta Lupia, ha notato un individuo intento a rovistare all'interno di un'auto in sosta lungo la via, un'Honda Crv. Avendo riconosciuto nel soggetto un 35enne italiano originario di Foggia ma di fatto senza fissa dimora, M.M., che abitualmente si trova a Campo Marzo, gli agenti lo hanno fermato e accompagnato al comando della polizia locale per procedere alla sua identificazione tramite fotosegnalamento, in quanto privo di documenti.

Nel frattempo gli agenti hanno rintracciato la proprietaria dell'auto, che non si era accorta di nulla e non aveva chiuso a chiave la macchina perché stava portando le borse con la spesa all'interno della propria abitazione. La proprietaria non ha riscontrato danni o furti nel veicolo e si è riservata di presentare denuncia nei prossimi giorni. Il 35enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto.