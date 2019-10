Negozi nel mirino dei ladri, doppio colpo in pieno giorno: uno a segno l'altro sfuma

Due persone in sella ad una moto di grossa cilindrata hanno dato vita ad un raid in pieno centro ad Arzignano, nell'ora della pausa pranzo di mercoledì. Prima si sono introdotti alla "Cartolibreria 2000" e, travisati dal casco, hanno arraffato i soldi lasciati nella cassa poi hanno tentato di replicare al negozio "Intimissimi", pochi civici più in là.

IL VIDEO DEL FURTO ALLA CARTOLERIA

Il secondo colpo è però sfumato, forse disturbati dalla presenza dei dipendenti hanno lasciato il negozio a mani vuote e se ne sono andati in sella alla moto. Immediata la richiesta d'intervento dei carabinieri che una volta arrivati sul posto hanno raccolto le testimonianze e hanno dato il via alle indagine per risalire all'identità dei malviventi.