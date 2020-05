"Vorrei parlare con il titolare" e intanto deruba gli operai del cantiere: denunciato

I carabinieri di Schio ha nno denunciato Z.S., 36enne, scledense, nullafacente già gravato di precedenti di polizia in quanto individuato quale autore di due furti perpetrati l’11 ed il 15 maggio rispettivamente in un cantiere edile in via Monte Novegno e all’interno della “Sanitaria ortopedia GOBBI” in via SS. Trinità.

In entrambi i casi il 36enne si è avvicinato ai dipendenti delle ditte con la scusa di dover chiedere informazioni direttamente al titolare e, in un momento di distrazione, si è recato nelle zone adibite a spogliatoio/guardaroba approfittandone per mettere le mani sui portafogli delle due vittime sfilandone le banconote, procurandosi una

refurtiva del valore complessivo di 700 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il soggetto, già noto ai militari per i suoi precedenti specifici, è stato individuato grazie alla descrizione fornita e ad alcune telecamere acquisite.