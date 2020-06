Furti di biciclette in serie: uno in live sotto le telecamere, nei guai anche un minore

I carabinieri della stazione di Bassano del Grappa, hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà per il furto di una bicicletta del valore di 500 euro circa due persone, un 19enne italiano in concorso con un ragazzo minore ritenuti gli autori di un furto è avvenuto il 28 febbraio scorso, a Bassano del Grappa, nei pressi della stazione ferroviaria.

La bici è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, anche lei residente a Bassano e che aveva provveduto a denunciare il furto presso la stazione carabinieri che ha proceduto all’attività di polizia giudiziaria.

Sono stati inoltre denunciati per furto, questa volta di due biciclette dal valore complessivo di 600 euro circa, un 27enne italiano e un 32enne italiano, avvenuti entrambi a Bassano del Grappa il 7 marzo scorso sempre nelle immediate adiacenze di questa stazione ferroviaria.

Infine, un paio di giorni fa, i carabinieri hanno recuperato una bicicletta elettrica marca “Frisbe”, sottratta alla proprietaria il 23 maggio scorso. Il furto è avvenuto in viale Vicenza e le immagini della videosorveglianza hanno permesso di incastrare il responsabile, un 46enne italiano, che è stato denunciato.