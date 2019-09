Ladri dimenticano il telefonino durante il furto in abitazione: rintracciati e denunciati

Nel giugno scorso avevano messo a segno un furto in un'abitazione a Grisignano di Zocco dove avevano sottratto 3.500 euro in contati e vari oggetti in oro. Una "leggerezza" commessa dai ladri ha però permesso ai carabinieri di rintracciarli. I due avevano infatti lasciato nell'abitazione un telefono cellulare la cui utenza è risultata intestata ad uno degli indagati.

Ulteriori indizi hanno poi portato alla denuncia per furto aggravato in concorso e favoreggiamento personale di M.D. 47enne in Italia senza fissa dimora e A.C, 44enne residente a Solesino (Padova), entrambi di nazionalità rumena.