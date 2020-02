Furgoni rubati per saccheggiare le aziende e poi bruciati per divertimento

Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di incastrare Massimo Tecchio, 25enne, già gravato da precedenti, finito in carcere con l'accusa di furto aggravato e riciclaggio e reiterazione del reato.

Il giovane è infatti ritenuto essere responsabile di una scia di furti commessi tra settembre e novembre 2019 nella zona artigianale di Torri di Quartesolo. Ad incastrarlo le impronte lasciate nei furgoni rubati da alcune aziende e poi incendiati.

Le telecamere hanno permesso ai carabinieri di appurare come Tecchio con l'aiuto di alcuni complici andasse a porto sicuro nelle aziende. Caricavano il materiale sui furgoni che poi venivano distrutti dalle fiamme, anche per divertimento perchè Tecchio ha dei precedenti per piromania. Facevano una o due visite a settimana.

Furgoni ma anche auto. Sei gli autocarri rubati, 4 bruciati, dei quali due a Torri di Quartesolo, uno a Grumolo e uno a Montegalda. 40mila euro di bottino tra a furgoni e merci rubata. Sono in corso indagini per individuare i complici.