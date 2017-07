Furgone in fiamme in tangenziale: disagi al traffico

Poco prima delle 10.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale di Vicenza in direzione Torri per l’incendio di un carico di un furgone cassonato. L’autista e il passeggero del camioncino stati avvertiti dalle segnalazione degli altri automobilisti in transito del carico in fiamme.



Hanno subito accostati e scaricato gli scatoloni pieni di sacchetti per deiezioni per cani evitando il coinvolgimento del furgone. I pompieri accorsi con due automezzi hanno spento l’incendio degli scatoloni scaricati sulla prima corsia della tangenziale. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause che hanno innescato le fiamme dei contenitori.



Sul posto la polizia locale e di stato, oltre il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.





Allegati