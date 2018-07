Funerali di Alessandra Lighezzolo: Arzignano in lutto

Commozione e lacime mercolediì mattina nel duomo di Ognissanti ad Arzignano pieno di persone per i funerali di Alessandra Lighezzolo, la 52enne deceduta per le gravi lesioni riportate nell'incidente avvenuto martedì della scorsa settimana. La donna era a bordo di una Fiat 500 quando è stata tamponata dall'attore Marco Paolini, al volante di una Volvo.

La città ha indossato in lutto chiudendo i negozi per due ore, dalle 10 alle 12 mentre una folla di persone è arrivata per dire addio ad Alessandra e per stare vicino al dolore del marito e dei due figli. Alessandra era la titolare di un negozio di abbigliamento per bambini in centro. Un applauso all'uscita del feretro l'ha salutata per l'ultima volta.