Valdagno piange Pietro Marzotto: lutto cittadino per i funerali

L’Amministrazione Comunale di Valdagno ha proclamato per la giornata del prossimo mercoledì 2 maggio 2018 il lutto cittadino in seguito alla scomparsa del dott. Pietro Marzotto.

Addio al conte Pietro Marzotto: le testimonianze dei valdagnesi (VIDEO)

Per l’occasione è stata disposta l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali. I cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune durante il corso della cerimonia funebre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 circa. Da sabato 28 aprile a lunedì 30 la Fondazione Marzotto ospiterà la salma di Pietro per l'ultimo saluto mentre la camera ardente sarà allestista all'interno del Lanificio il primo maggio, aperta dalla 10 alle 18.

“Imprenditore e uomo concreto - lo ricorda il sindaco Giancarlo Acerbi – Pietro Marzotto ha impresso un’importante impronta sul mondo economico e produttivo nazionale e non solo vicentino, confermata dai molteplici omaggi tributatigli in questi giorni dalla stampa nazionale e da personaggi di grande spessore".

Pietro Marzotto imprenditore è figura ben documentata. Abile a leggere le opportunità del mercato, nel momento in cui le grandi aziende internazionali della moda prendevano gusto ad acquistare i marchi italiani, fu il primo ad andare sul mercato estero per portare sotto l’ala dell’azienda di famiglia un brand come Hugo Boss. Pur avendo raggiunto grandi traguardi non ha mai perso di vista la sua città.

"Di Valdagno si premurava di conoscerne lo stato dell'arte anche telefonandomi personalmente - ricorda il sindaco - Prezioso è stato il suo ruolo ricoperto in realtà cittadine e istituzioni sociali dalla lunga storia, non da ultime l'Associazione Lavoratori e Pensionati “G. Marzotto” e la Fondazione Marzotto. In occasione dei tradizionali auguri natalizi agli ospiti della casa di riposo ho sempre ammirato la capacità di Pietro Marzotto di ricordarsi uno ad uno degli ospiti e di spendere sempre con loro parole di conforto e vicinanza. Quel rapporto è oggi testimoniato dall'affetto che tantissimi cittadini gli stanno manifestando in queste ore. Tutti questi aspetti ci hanno convinti a procedere con la proclamazione del lutto cittadino. Riserveremo così al nostro concittadino il riconoscimento che merita.”