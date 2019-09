Investita sulle strisce: Malo si prepara a dare l'ultimo saluto ad Agostina Destro

Saranno celebrati venerdì 13 settembre, alle 10, nel duomo di Malo, i funerali di Agostina Destro, la sessantottenne travolta da una moto venerdì 30 agosto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali poco distante da casa. Un impatto violentissimo che ha portato al ricovero d'urgenza dell'aziana, morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Bortolo dopo una settimana di agonia.

Saranno in tanti a dare l’ultimo saluto ad Agostina e a stringersi attorno al marito Tranquillo Peruzzo, alla figlia Katia, e all’amata nipote Sarah, a cui era legatissima. Agostina Destro, che era nata e aveva sempre vissuto a Malo, era molto conosciuta e ben voluta in paese per il suo carattere gioviale e aperto e apprezzata per il suo impegno: ha lavorato sodo tutta la vita come operaia, anche in pensione continuava a darsi da fare come inserviente, ed era tutta dedita ai suoi familiari.