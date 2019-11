Non paga il biglietto del bus, minorenne fugge inseguito dal controllore

Voleva fare il "furbetto" viaggiando senza pagare il biglietto dell'autobus ma è stato colto in fallo dal controllore all'interno dell'autobus della linea Vicenza-Valdagno. Protagonista dell'episodio, avvenuto verso le 16:40 di martedì, un 16enne di origine serba, che è stato denunciato per aver dato false generalità all'operatore Svt.

Il controllore è entrato nel mezzo all'altezza di ponte Alto e ha controllato i biglietti di un gruppo di ragazzini seduti in fondo all'autobus. Uno di loro è risultato essere senza biglietto ed è quindi scattata la sanzione. Il giovane ha però prima scritto delle generalità false sul modulo e poi, all'altezza di viale Milano, è sceso alla fermata iniziando a correre in direzione della stazione, con il controllore alle calcagna.

La fuga del 16enne si è però interrotta in piazzale Bologna, dove è stato fermato da una pattuglia dell'esercito che ha avvisato la polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno portato in questura il ragazzo, che risiede ad Arzignano. In viale Mazzini, poco dopo, è poi arrivata la madre con il passaporto del figlio. La vicenda si è conclusa con una bella lavata di capo ma anche con la denuncia per falsa attestazione di generalità.